MN - Verso Milan-Torino: domani alle 12 la conferenza stampa di Massimiliano Allegri

MN - Verso Milan-Torino: domani alle 12 la conferenza stampa di Massimiliano AllegriMilanNews.it
Oggi alle 10:20News
di Lorenzo De Angelis

Domani, giorno di vigilia di Milan-Torino, gara valida per la 30^ giornata di Serie A, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la partita contro i granta: il tecnico livornese risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Milanello a partire dalle 12. Grazie al live testuale di Milannews.it non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore rossonero. 

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A ALLA VIGILIA DELLA 30^ GIORNATA

Inter 68
Milan 60
Napoli 59
Como 54
Juventus 53
Roma 51
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Sassuolo 38
Udinese 36
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Lecce 27
Cremonese 24
Pisa 18
Verona 18