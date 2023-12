MN - Verso Newcastle-Milan: tra poco il pranzo UEFA, presente l'ad Furlani. Attesi più di 1500 tifosi rossoneri allo stadio

Come accade sempre prima delle partite di Champions League, alle 14 italiane (le 13 in Inghilterra) andrà in scena il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Newcastle e Milan (per il club di via Aldo Rossi sarà presente l'ad Giorgio Furlani) in vista della gara di questa sera. Non ci sarà invece Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, che stavolta non seguirà dal vivo la partita della squadra rossonera di Stefano Pioli.

Saranno comunque parecchi i tifosi milanisti questa al St James' Park di Newcastle: secondo quanto appreso dall'inviato di Milannews.it nella città inglese, sono infatti attesi più di 1500 supporters del Milan che come al solito sono sempre al fianco della formazione rossonera.