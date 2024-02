MN - Verza su Pioli: "Non so cosa ha in mente la società, credo molto dipenda dalla Champions"

Momento chiave della stagione del Milan. La sconfitta, brutta, di Monza potrebbe aver rimesso in discussione la tranquillità del posto Champions per i rossoneri: in questo senso molto sarà deciso dalla gara di domenica contro l'Atalanta. Prima però il Diavolo deve archiviare la pratica Rennes: domani la gara di ritorno in Francia con il Milan forte dei tre gol di vantaggio. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero.

Pioli rischierebbe l’esonero senza qualificazione in Champions?

“Al momento non si sa che cosa abbia in mente la società con Pioli per il futuro. Penso che tutto dipenda dalla qualificazione in Champions o meno. Ad ogni modo, è un allenatore che ha fatto vedere cose molto positive in rossonero”.