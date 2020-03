MN - Vierchowod: "Obiettivo? La finale di Coppa Italia"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Pietro Vierchowod ha espresso il suo parere sull'obiettivo del Milan: "La finale di Coppa Italia può essere un obiettivo, anche se conto la Juve non penso sia facilissimo. Sarebbe comunque l'opportunità migliore per entrare in Europa, però comunque ci sono avversari di un certo spessore. La Juve non lascia mai niente., anche se impegnata tra campionato e Champions"