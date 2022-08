MN - Zaccardo su Milan-Bologna: "In A non esistono partite vinte in partenza. Milan dovrà mantenere la sua identità"

MilanNews.it

L'ex giocatore di Milan e Bologna Cristian Zaccardo è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e, tra le altre cose, ha parlato anche dell'imminente partita che sabato si disputerà a San Siro tra i rossoneri e i rossoblu. Queste le sue parole su come dovranno intepretare il match i ragazzi di Stefano Pioli: "Dovrà mostrare quella fame e quell’aggressività che sono state le sue proverbiali caratteristiche nel cammino Scudetto. Ogni partita va giocata alla morte, la Serie A insegna che le partite vinte in partenza non esistono. I rossoneri dovranno mantenere la propria identità, questo è l’aspetto tassativo".