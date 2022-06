MN - Zoratto: "Calabria? Grande professionista. Non ha mai anteposto sé stesso al gruppo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Daniele Zoratto, ex centrocampista del Parma e attuale membro dello staff tecnico delle Nazionali italiane giovanili, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare di Milan e di alcuni giovani rossoneri che si tanno mettendo ben in mostra. Su Davide Calabria, Zoratto ci ha risposto così: “Parliamo di un ragazzo eccezionale, perfetto sotto il profilo morale che non ha mai creato problemi al gruppo. Un professionista esemplare. La cosa che più mi ha colpito, dopo anni, è che non ha mai anteposto sé stesso al gruppo”.

Intervista di Peppe Gallozzi