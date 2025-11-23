Modric col brivido a San Siro per il derby? Vieri: "La pelle d’oca sì, ma il brivido di paura no dai"
MilanNews.it
Primo Derby della Madonnina per Luka Modric, che in estate ha coronato il suo sogno di vestire la maglia del Milan. Il campione croato avrà "il brividino" una volta entrato a San Siro per la stracittadina? Ne parlano in studio a DAZN nel pre partita:
Bobo Vieri: "Avrà la pelle d’oca perché ha voglia di giocare, ma ha giocato nel Real Madrid per 15 anni. La pelle d’oca sì, ma il brivido di paura no dai. Voglia di giocare sì, giochi davanti a 75mila e ti vedono in tutto il mondo. Poi San Siro è spettacolare…".
Ambrosini: "Secondo me se tu ami il calcio come lui ama il calcio ti emozioni...".
Pubblicità
News
Milan con Pulisic e Leao in attacco. Marchegiani: "Dovranno essere bravi in ripartenza, ma anche a tenere palla"
Allegri: "Bartesaghi sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma sicuramente affidabile e di grande futuro"
Le più lette
3 Ambrosini rivela: “Rissa Ibra-Onyewu molto brutta. Ibra sbagliò lo stop apposta per fargli entrata killer”
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Cuomo: "Allegri il top player in più di questo Milan, sfavorito per "aritmetica" nel derby"
Luca SerafiniVietato accontentarsi: il derby di Milano è sempre decisivo. Le Kessler e la grande Inter. Quanto pesano Chivu e Allegri. Thiago Silva e Levandowski? Fosse per vincere subito...
Franco OrdineIl peso trascurato di Rabiot e Pulisic. Derby: le agenzie schierate contro Max. Serve un difensore, non un attaccante
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com