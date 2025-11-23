Modric col brivido a San Siro per il derby? Vieri: "La pelle d’oca sì, ma il brivido di paura no dai"

di Manuel Del Vecchio

Primo Derby della Madonnina per Luka Modric, che in estate ha coronato il suo sogno di vestire la maglia del Milan. Il campione croato avrà "il brividino" una volta entrato a San Siro per la stracittadina? Ne parlano in studio a DAZN nel pre partita:

Bobo Vieri: "Avrà la pelle d’oca perché ha voglia di giocare, ma ha giocato nel Real Madrid per 15 anni. La pelle d’oca sì, ma il brivido di paura no dai. Voglia di giocare sì, giochi davanti a 75mila e ti vedono in tutto il mondo. Poi San Siro è spettacolare…".

Ambrosini: "Secondo me se tu ami il calcio come lui ama il calcio ti emozioni...".