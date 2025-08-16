Modric come Ibra nel 2020? Nocerino sicuro: "Certamente"

L'ex centrocampista rossonero Antonio Nocerino, che con il Milan visse gli anni più felici della sua carriera, in particolare la stagione 2011-2012 in cui segnò il record personale di gol e fu allenato da Massimiliano Allegri, è stato intervistato oggi da Gazzetta.it in vista del debutto ufficiale stagionale del Diavolo che avverrà domani sera a San Siro contro il Bari in Coppa Italia. Nocerino ha parlato del suo ex allenatore, di Ibra, di Modric, di Leao e di altre tematiche rossonere.

Le parole di Nocerino su Luka Modric e sull'effetto che può avere sul Diavolo: "Può fare come Ibrahimovic nel 2020? Certamente. Penso ad esempio a quanto potrebbe fare bene a uno come Leao, che deve fare quello step definitivo atteso da tutti. Luka è la prova vivente che per stare tutti questi anni ad alto livello, non basta solo giocare bene. Poi c’è tutto il resto".

Può aiutare Leao? "Certo, però anche Leao ci deve mettere del suo. Io però sono straconvinto che Allegri gli farà fare un’annata incredibile. Ho visto in Rafa uno sguardo diverso, è un altro uomo. Nemmeno lui ancora sa quanto è forte, ma prima deve aiutarsi da solo”.