Modric fiducioso: "Questa squadra ha grandi qualità e lo dimostreremo nel corso della stagione"

Nel post partita di Lecce-Milan Luka Modric è intervenuto ai microfoni di Peppe Di Stefano su Sky Sport, commentando l'importante prima vittoria della stagione che permette a squadra ed ambiente di dimenticare il passo falso all'esordio in campionato contro la Cremonese.

La pensi ancora?

“Il Milan è una grande squadra nel mondo del calcio. E così dobbiamo pensare. Penso che tutti per la qualità che abbiamo dobbiamo puntare in alto, perché siamo il Milan. Non possiamo accontentarci della mediocrità. Sono venuto qui per vincere. Questa squadra ha qualità importanti e lo dimostreremo durante la stagione, anche perché adesso ci mancano alcuni giocatori, soprattutto Rafa (Leao, ndr), che per noi è un calciatore importantissimo. Quando ci conosceremo meglio e capiremo cosa vuole il mister dimostreremo le nostre qualità e le cose andranno meglio”.