Modric: "Io preoccupato dopo la sconfitta contro la Cremonese? No, perché qui vedo tanta qualità"

Nel post partita di Lecce-Milan Luka Modric è intervenuto ai microfoni di Peppe Di Stefano su Sky Sport, commentando l'importante prima vittoria della stagione che permette a squadra ed ambiente di dimenticare il passo falso all'esordio in campionato contro la Cremonese.

Dopo la Cremonese eri preoccupato?

“No. Questo è il calcio. Certo quando perdi una partita che tutti credono tu vinca è complicato, ma questa partita ha dimostrato che il calcio italiano è complicato, bisogna sempre stare attenti. Preoccupazione no, perché vedo qui tanta qualità e tante cose da migliorare. Io penso che conoscendoci e vincendo possiamo migliorare.”