Modric votato MVP di Milan-Bologna con oltre il 90% dei voti sull'app AC Milan

vedi letture

Il Milan vince a San Siro con un 1-0 contro il Bologna, grazie a una grande prestazione di Luka Modrić, che si è rivelato il vero protagonista della serata. Il campione croato ha segnato l'unico gol della gara, scartando al 61' un assist perfetto di Saelemaekers. La sua esperienza e visione di gioco hanno fatto la differenza, regalando ai rossoneri un successo importante.

Modrić ha illuminato il campo con la sua classe, orchestrando il gioco e dimostrando una precisione chirurgica nei passaggi. Il gol, un destro preciso appena dentro l'area, ha spaccato il match. A parte la rete, Luka ha anche dato una grossa mano in generale alla manovra, recuperando palloni e gestendo i tempi di gioco con maestria.

Le statistiche parlano chiaro: 37 passaggi precisi su 44 tentati, 4 contrasti vinti e 1 tiro in porta. Modrić ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento imprescindibile per il Milan, guidando la squadra con leadership e determinazione. La sua prestazione è stata fondamentale per ottenere il massimo.

Con il 90% dei voti su AC Milan Official App, Modrić ha superato Saelemaekers, Estupiñan e Loftus-Cheek nella corsa al premio di MVP. Una prova da incorniciare per Luka, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Avanti così, Milan!