Tiemoué Bakayoko, nella scorsa stagione al Milan, potrebbe tornare al Monaco in prestito dal Chelsea. Il centrocampista dei Blues, come riportato da L'Equipe, sembra aver trovato l'accordo per il suo ritorno in Ligue 1. Il centrocampista non si è ambientato in Premier League, nelle prossime ore di mercato potrebbe arrivare l'ufficialità.