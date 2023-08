Mondiale femminile: 2-1 all'Olanda, Spagna in semifinale

(ANSA) - WELLINGTON, 11 AGO - E' la Spagna la prima semifinalista dei Mondiali di calcio femminile. Infatti ha battuto l'Olanda per 2-1, dopo i tempi supplementari, nel primo match dei quarti di finale. Le spagnole sono passate in vantaggio a 9' dalla fine, quando un 'mani' in area dell'interista Stefanie Van der Gragt, 31enne che già prima del Mondiale aveva annunciato che si sarebbe ritirata dall'attività agonistica al termine del torneo, ha provocato un calcio di rigore che Mariona Caldentey ha trasformato per la Spagna. Poi però, durante il solito maxirecupero che sta caratterizzando le partite targate Fifa, la stessa Van der Gragt ha siglato il pareggio dell'Olanda. Al 6' del secondo tempo supplementare il gol che ha deciso la partita a favore della Spagna: a segnarlo è stato la 19enne subentrata Salma Paralluelo, giocatrice che fino a luglio dell'anno scorso, quando è passata dal Villarreal al Barcellona, si divideva fra il calcio e l'atletica leggera.

In quest'ultimo sport era una specialista dei 400 metri, sia piani che ad ostacoli, con tanto di due ori vinti ai Giochi della Gioventù Europea del 2019 in Azerbaigian. La scelta di dedicarsi solo al calcio l'ha ripagata con la vittoria con la Spagna ai Mondiali Under 20, nella cui finale Paralluelo ha segnato due reti, e con la conquista della Champions League con il Barça. E ora ha trascinato le compagne nelle semifinali del Mondiale delle nazionali maggiori. Quanto a Van der Gragt, in lacrime a fine partita e che ora diventerà l'allenatrice dell'Az Alkmaar, secondo il ct delle olandesi Andries Jonker "meriterebbe una statua per quanto ha fatto per il nostro calcio". (ANSA).