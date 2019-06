Mondiale Femminile, formazioni Australia-Italia: titolari le rossonere Bergamaschi e Giugliano

Mancano meno di quindici minuti all'esordio azzurro al Mondiale contro l'Australia. Queste le formazioni ufficiali, con le rossonere Bergamaschi e Giugliano dal primo minuto.

AUSTRALIA (4-1-4-1): Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Yallop, Foord, Logarzo; Kerr. Ct Milicic



ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro. Ct Bertolini

Our Valentina Bergamaschi and Manuela Giugliano are in the starting line-up against the Aussie's, good luck girls! ❤

Le rossonere Valentina Bergamaschi e Manuela Giugliano sono tra le titolari azzurre! Forza ragazze! #AUSITA 🇦🇺🇮🇹 #FIFAWWC#WorldwideMilan https://t.co/5bVyG3FWpQ