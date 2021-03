Mondiali 2022, Danimarca in campo con la maglia a tutela dei diritti umani

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Si allarga la protesta a favore dei diritti dei lavoratori impiegati dal Qatar per la costruzione degli stadi in cui si svolgeranno i Mondiali del 2022. Dopo le maglie con la scritta 'Human Rights' indossate durante il riscaldamento dai calciatori di Norvegia e Germania prima dei rispettivi match delle qualificazioni, ora è toccato alla Danimarca che prima di affrontare la Moldavia (partita vinta 8-0) ha posato per la foto di squadra 'pre-game' indossando una maglia rossa con la scritta "Football Supports Change", "Il calcio supporta il cambiamento". La federcalcio danese ha poi fatto sapere, via social, che queste maglie verranno messe all'asta e che il ricavato verrà devoluto ad Amnesty International per aiutare i lavoratori emigrati in Qatar. (ANSA).