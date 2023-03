Montella su Leao: "Gli manca la continuità in gare internazionali ma è in un ambiente in cui crescere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Vincenzo Montella, ex tecnico rossonero, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina e ha parlato così di Rafael Leao: "Cosa gli manca? La continuità ed essere decisivo in gare internazionali come quella che si giocherà a Londra. Ma è ancora giovane, ha un tecnico che lo sprona, lo capisce, e un ambiente in cui crescere. Ne tenga conto quando dovrà decidere il suo futuro"