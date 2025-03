Montini, neo Chief Brand Officer del Milan, sarà "a diretto riporto del CEO Giorgio Furlani"

All'interno del comunicato ufficiale con la nomina di Francesca Montini quale nuova Chief Brand Officer del Milan, vi è una specifica importante e che merita di essere sottolineata, soprattutto in un periodo di sviluppi in dirigenza come quello attuale: "AC Milan - si legge nel comunicato - annuncia la nomina di Francesca Montini a Chief Brand Officer. A diretto riporto del CEO Giorgio Furlani, sarà responsabile delle direzioni marketing, branding, comunicazione, content & digital".

LA NOTA INTEGRALE DI AC MILAN

Grazie all'ampia esperienza internazionale sviluppata nel corso della sua carriera professionale, Montini contribuirà alla valorizzazione del brand a livello globale, allo sviluppo della fanbase internazionale del Milan, intercettando sempre nuove audience e rinsaldando il legame con quelle attuali, e al posizionamento del Club come protagonista nell'evoluzione dello sport-entertainment internazionale, connettendo ed emozionando milioni di rossoneri in Italia e nel mondo attraverso nuove esperienze, linguaggi e media.

Prima di arrivare al Milan, Montini ha lavorato in diversi mercati considerati strategici dal Club rossonero – dall'Europa al Medio Oriente, fino agli Stati Uniti – per prestigiosi marchi globali, come Nokia, Nike, Ford, Jeep e Ferrari dove, dal 2017, ha assunto ruoli di crescente responsabilità, sino alla nomina a Chief Communications Officer nel 2023.