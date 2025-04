Montolivo ammette: "A Udine il Milan ha trovato equilibrio, ed è già una notizia.."

Riccardo Montolivo, ex centrocampista e capitano del Milan, ha parlato così a Sky Calcio Club del momento dei rossoneri. Le sue parole dopo la recente vittoria di Udine:

"A Udine il Milan ha trovato equilibrio, ed è già una notizia visti i recenti risultati. I rossoneri hanno saputo sfruttare le potenzialità dei loro top come Theo e Leao, e non è scontato. Se hai giocatori che sono contropiedisti, allora creati le opportunità per farlo, ma non solo sporadicamente, devi farlo sempre. Bravo Conceiçao a capire questo".

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 0-4

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen (30'st Payero), Bijol, Solet; Ehizibue, Lovrić (19'st Bravo), Karlstrom, Atta, Kamara (19'st Modesto); Ekkelenkamp (30'st Pafundi); Lucca (38'st Pizarro). A disp.: Padelli, Sava; Giannetti, Kabasele, Palma; Zarraga. All.: Runjaić.

MILAN (3-4-3): Maignan (10'st Sportiello); Tomori, Gabbia, Pavlović; Jiménez (28'st Sottil), Fofana, Reijnders, Hernández (38'st Bartesaghi); Pulisic, Jović (28'st Abraham), Leão (38'st Terracciano). A disp.: Torriani; Florenzi, Thiaw; Bondo, Musah; Camarda, Chukwueze, Félix. All.: Conceição