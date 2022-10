Monza, C. Augusto: "Milan tra le più forti ma la favorita è il Napoli"

MilanNews.it

Carlos Augusto, terzino del Monza che domani affronterà a San Siro il Milan, ha parlato così in un'intervista a Tuttosport evidenziando chi secondo la sua opinione è la favorita per lo Scudetto: "Il Milan è sicuramente fra le squadre più forti del campionato, ma da fuori, perché ero infortunato, mi ha impressionato il Napoli. Sta facendo davvero bene, per me è la squadra favorita".