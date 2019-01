Morace a MTV: "Squadra concentrata e concreta"

E' felice per la vittoria. È contenta per il gol di Alborghetti, per l'assist di Giugliano e per la prestazione di Ceasar. Carolina Morace, al termine di Milan-Sassuolo, è stata intervistata da Milan TV: "Le condizioni del campo erano difficili ma ci hanno spinto a fare di più, anche in dieci abbiamo mantenuto bene le distanze. Abbiamo perso dei punti di troppo per strada, questo ci dà una carica maggiore". Ai microfoni del canale tematico rossonero, direttamente dallo stadio Franco Ossola di Varese, hanno parlato anche Valentina Giacinti, sempre più bomber della Serie A Femminile dopo questa doppietta, e Marta Carissimi, schierata come centrale di difesa vista la squalifica di Fusetti.