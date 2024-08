Morata a Mediaset: "Ho solo due allenamenti con la squadra ma per l'inizio della Serie A penso che starò molto bene"

Alvaro Morata ha parlato a Canale 5 al termine di Milan-Monza 3-1, seconda edizione del trofeo Silvio Berlusconi. Queste le sue dichiarazioni:

La prima in maglia rossonera: “Molto bello, ringrazio tutti i tifosi che sono venuti qui oggi con questo caldo. Benissimo, bella atmosfera. Ho fatto solo due allenamenti con la squadra, per l’inizio del campionato penso che starò molto bene”.

Oggi hai giocato con tanta grinta: “Dobbiamo metterci in testa di lavorare difensivamente bene. Ho visto le amichevoli in America, le qualità sono evidenti”.

Pensate di poter lottare per vincere? “Per forza, questa maglia ti obbliga. Non c’è una formula. Da domani dobbiamo metterci a Milanello a pensare quello che possiamo fare. Nessuno vuole affrontare il Milan, noi dobbiamo lavorare sempre di più per arrivare agli obiettivi”.