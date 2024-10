Morata dopo il rigore sbagliato: "Durante la rincorsa ho fatto un buco nell'erba. Ma i tifosi mi hanno spinto a non mollare"

Un rigore sbagliato e poi il gol con un sinistro piazzato all'angolino: il rossonero Alvaro Morata è stato protagonista in Spagna-Serbia, match vinto dalla Nazionale dalle Furie Rosse per 3-0 anche grazie alle reti di Laporte e Baena.



Nell’intervista post partita, il centravanti del Milan è tornato sul suo errore dal dischetto. Queste le sue dichiarazioni a TeleDeporte: "Ho esagerato nella rincorsa e ho fatto un buco nell'erba. Se i migliori sbagliano come posso non farlo anche io? I tifosi mi hanno spinto a non mollare".