Morata: "Maglia numero 9? Non so ancora, vediamo"

Queste le parole del nuovo attaccante del Milan, Alvaro Morata, ai microfoni di Sky poco prima della firma sul contratto con il club rossonero:

Di nuovo in Serie A, è un po’ come tornare a casa?

"Sì. Mi avete trattato con rispetto incredibile e non vedo l’ora di andare in vacanza in Italia e allenarmi con la squadra e tornare in Serie A".

Avrai la maglia numero 9?

"Non so ancora, vediamo".