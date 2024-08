Morata MVP per i tifosi del Milan, ma per la Lega lo è invece Okafor

Sui propri canali ufficiali, il Milan ha annunciato che il primo MVP Emirates della stagione è stato assegnato ad Alvaro Morata grazie al supporto dei tanti tifosi che hanno detto la loro tramite l'app del club.

Dunque, mentre per i tifosi l'MVP di Milan-Torino è stato l'attaccante spagnolo, per la Lega Serie A è stato invece Noah Okafor, che grazie al sui guizzo al 95esimo minuto ha salvato la formazione di Paulo Fonseca da una sconfitta che sarebbe potuta risultare essere storica, soprattutto per la formazione avversaria, che non vince a San Siro da praticamente 40 anni.