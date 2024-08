Morata posta su Instagram dopo l'infortunio, arriva la carica di Leao: "Vamoss!"

vedi letture

Dopo l'esordio con gol nella prima gara di campionato contro il Torino, per Alvaro Morata è arrivata poi la brutta notizia dell'infortunio rimediato nelle scorse ore (leggi qui). Mister Fonseca dovrà fare a meno dell'attaccante spagnolo, che salterà sicuramente le partite contro Parma e Lazio per tornare direttamente dopo la sosta. Nel mirino le gare contro Venezia e Inter al rientro dopo lo stop per le nazionale. Apparso sul profilo Instagram di Morata, questo post che lo ritrae con la maglia rossonera. Tra i commenti quello del compagno di squadra, Rafa Leao, che con un semplice "Vamoss" sprona e carica l'attaccante spagnolo Campione D'Europa.

Il post social di Morata e il commento di Leao.