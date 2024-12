Morata sprecone: "La traversa è un gol sbagliato". Voti tra il 4.5 ed il 5.5

vedi letture

Il Milan pareggia contro il Genoa in occasione della serata per i suoi 125 anni. Davanti al suo pubblico ed alle Legends rossonere presenti, la formazione di Fonseca era chiamata ad una reazione d'orgoglio che però non è arrivata, come conferma anche lo scialbo risultato finale (0-0). Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Alvaro Morata:

La Gazzetta dello Sport 5: "Recuperato a tempo di record, entra a inizio ripresa e si vatte. Da buona posizione spreca due assist di Reijnders e la traversa colpita è un gol sbagliato".

Il Corriere dello Sport 5: "L’errore in piena area alla fine pesa tanto, la traversa è un gol sbagliato. Sfiora la rete pure con un tiro a giro in una delle rare occasioni del match".

Tuttosport 4.5: "Le due occasioni sbagliate (quella della traversa al 79’, clamorosa) pesano sulla gara".

Il Corriere della Sera 5.5: "Prima un sinistro sopra l’incrocio, poi fa tremare la traversa: occasioni un po’ sprecate".

La Repubblica 5.5

LA PAGELLA DI ALVARO MORATA A CURA DI MILANNEWS.IT

MORATA 5: ad un quarto d’ora dalla fine, ha una buona occasione, ma il mancino a giro che sforna, finisce fuori. Poi prende la traversa su imbucata di Reijnders con la palla gol più nitida di tutta la partita