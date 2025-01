Morata, un segnale che può dare fiducia: i numeri dello spagnolo in crescita

Serata deludente del Milan che pareggia 1-1 contro il Cagliari. I rossoneri non sfondano in ottica offensiva, nonostante il gol di Morata nel secondo tempo.

Dopo oltre un mese infatti, lo spagnolo si è sbloccato trovando la rete dell'illusorio 1-0 contro il Cagliari. Lo spagnolo, 32 anni, è arrivato a quota 6 reti totali in tutte le competizioni, 5 in campionato e una in Champions League. L'ultima gioia, prima del gol contro i sardi, era datata 6 dicembre, nel ko contro l'Atalanta. Le altre reti sono state realizzate contro Empoli e Lecce in campionato, più quella al Real Madrid in Champions League.