Moratti: "Abbiamo già regalato uno Scudetto al Milan, non vorremmo farlo per due volte di fila"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, si è così espresso a Rai GR Parlamento sull'Inter: "Nerazzurri condizionati dalle vicendo scoietarie? Un po' di condizionamento c'è sempre. L'Inter è ancora nelle condizioni di andare avanti, bisogna capire quali sono le intenzioni di Zhang. Non conosco i conti dell'Inter né quelli personali della famiglia Zhang. Certamente quando sono arrivati erano messi meglio. È cambiato molto, non so quale possa esser la soluzione: se Zhang fosse costretto a vendere, la situazione peggiorerà ancora. Abbiamo già regalato l'anno scorso il campionato al Milan, non vorremmo farlo per due volte di fila. Chi vince? È presto per dirlo.