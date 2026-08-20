Moreira ha le idee chiare: "Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e tutto quello che sarà possibile vincere"

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Intervistato dai canali ufficiale del Milan, l'ultimo acquisto rossonero Diego Moreira ha parlato del suo arrivo al Milan e dei suoi obiettivi

Diego Moreira, ai microfoni dei canali ufficiali del cub rossonero, ha parlato così del suo arrivo al Milan e dei suoi obiettivi:

MOREIRA SULL'ARRIVO AL MILAN

"Sono rimasto un po' scioccato perchè giocare nel Milan vuol dire vincere trofei e far parte di un club dalla storia gloriosa, nel quale hanno militato tanti grandi campioni. Il Milan è un grande club con determinate aspettative e questo è il momento giusto per me per arrivare qui".

MOREIRA SUI SUOI OBIETTIVI

"Non è possibile raggiungere nessun obiettivo se non attraverso il lavoro di squadra. Darò tutto per i miei compagni in campo e in allenamento, cercando di far felici i nostri tifosi. Per me è importante essere felice e cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e tutto quello che sarà possibile vincere".