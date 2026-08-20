Pasotto: "Chi alla fine resterà a Milanello è perché viene ritenuto utile a una causa che ha bisogno estremo di calciatori adatti"
Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Ruben Loftus-Cheek, tra i titolari del Milan di Amorim: "Nella centrifuga accesa da Amorim, ci sono elementi che indubbiamente non erano attesi. Chi pareva un titolare designato, come Nkunku, è finito nella lista degli epurati. E c'è anche qualcuno che ha fatto il percorso inverso: inserito sin da fine maggio tra gli esuberi, ed emigrato poi orgogliosamente tra i promossi. Loftus-Cheek, oltre a essere omonimo del tecnico nel nome di battesimo, è qualcuno che è riuscito a portare l'allenatore dalla propria parte in poche settimane. Inducendolo a ritenerlo funzionale nel suo progetto molto specifico e mirato. Perché una cosa è ormai chiara a tutti: Amorim non trattiene nessuno "tanto per". Chi alla fine resterà a Milanello è perché viene ritenuto utile a una causa che ha bisogno estremo di calciatori adatti a quel tipo di gioco.
L'impiego che gli ha messo a disposizione Amorim però ha iniziato a raccontare presto un'altra verità. Titolare col Celtic, titolare nel derby, titolare col Chelsea e titolare con lo United: in questi quattro incroci, solo lui e Pavlovic possono dire di essere sempre partiti dal primo minuto. Zona del campo? Trequarti, zolle di centrodestra. Certo, Ruben è stato indubbiamente facilitato dalla situazione fluida in quella zona del campo - Nkunku in uscita, Pulisic out, Leao nel limbo - ma è altrettanto vero che gli è stata d'aiuto la conoscenza del territorio. Amorim infatti non è il primo tecnico rossonero che lo colloca da quelle parti, apparentemente ostiche per uno con la sua struttura fisica. Intendiamoci, non è e non sarà mai un vero trequartista, né è in grado di eseguire le giocate nei mezzi spazi che il tecnico esige dai suoi trequartisti. Ma Ruben, quando sta bene, può dare sostanza alla fase offensiva".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan