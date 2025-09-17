Moretto: "Adli ha chiesto alla Fiorentina di non essere riscattato: ecco perché"

vedi letture

Yacine Adli è stata l'ultima cessione del Milan. Il centrocampista franco-algerino, dopo essersi allenato tutta l'estate con Milan Futuro con il quale però non poteva giocare, è stato ceduto a inizio settembre all'Al Shabab in Arabia Saudita: ai rossoneri sono entrati nelle casse circa 8 milioni di euro mentre il giocatore è stato ricompensato con un lauto stipendio. In uno dei suoi ultimi video su YouTube, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato alcuni retroscena estivi sul giocatore.

Le parole di Matteo Moretto: "Adli, lo stipendio definitivo all'Al Shabab è di 6 milioni di euro netti. In estate è stato cercato soprattutto da due club italiani, il Sassuolo e il Torino, ma il calciatore non era convinto nè dell'una, nè dell'altra destinazione. Vi racconto un aneddoto, perché di fatto è stato il ragazzo verso la fine della scorsa stagione a chiedere alla Fiorentina di non essere riscattato: la sua idea era quella di provare a tornare al Milan e di proseguire al Milan, voleva provare in tutti i modi a conquistarsi un posto nella rosa di Massimiliano Allegri. Questo non è avvenuto"