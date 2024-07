Moriero: "Pioli ha fatto benissimo. Poi però c’è la società che decide"

“L’Inter si sta muovendo come sempre, magari un po’ meno rispetto agli altri anni, ma rimane la squadra favorita. E lotterà per vincere il campionato”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex centrocampista dell’Inter, oggi allenatore, Francesco Moriero.

Inzaghi ha da poco rinnovato.

“Un grande passo. È l’allenatore ideale per l’inter”.

Il Milan si è affidato a Fonseca.

“Per me Pioli rimane un grande allenatore. Vedremo Fonseca cosa inculcherà nella squadra”

C’è un po’ di scetticismo attorno a Fonseca.

“Pioli ha fatto benissimo. Poi però c’è la società che decide. Fonseca è comunque un ottimo allenatore. Forse era giusto che la storia con Pioli terminasse”.

E il Napoli?

“Antonio Conte è un grande acquisto. Ha grande entusiasmo, grande responsabilità. Anche se non deve dimostrare nulla. Sono contento per lui, arriva in una piazza importante. E l’allenatore ideale”.

Come sarà la B?

“Coda per la Samp è un grande colpo. Ha la sua età ma è una garanzia. Il Palermo è una grande piazza ma in B serve continuità. È un campionato complicato. La Cremonese può fare molto bene perché ha fatto fin qui un ottimo mercato”.