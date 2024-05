Motta fa aspettare la Juventus: chiesti 5 milioni, distanza tra domanda e offerta

vedi letture

Notizia interessante in arrivo da Torino e riportata da SportMediaset questa mattina. Il protagonista è Thiago Motta che, reduce dalla grande stagione con il Bologna conclusasi con la qualificazione in Champions League, sembra a un passo dalla Juventus dopo aver detto addio proprio alla squadra rossoblù. L'accordo tra bianconeri e tecnico, però, pare non essere ancora concluso. Oggi SportMediaset scrive così nel suo pezzo pubblicato sul proprio sito web: "Motta rinvia la Juventus: chiesti 5 milioni netti, la palla a Giuntoli".

Secondo l'indiscrezione ci sarebbe ancora distanza fra la domanda e l'offerta. Come riportato Motta chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione, mentre il club bianconero ne aveva previsti 3.5 con un milione bonus da spartire tra lo staff dell'italo-brasiliano. Dunque prima dell'ufficialità bisognerà cercare di colmare questa distanza: possibile che le parti si vengano incontro e che si possa chiudere a 4 milioni. Motta, intanto, si gode le vacanze in Portogallo.