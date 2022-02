Mourinho all'arbitro Pairetto: "Ti ha mandato la Juve"

Match fitto di polemiche quello andato in scena sabato all’Olimpico fra Roma e Verona. Infatti, come riportato in giornata dal quotidiano La Stampa, José Mourinho rischierebbe 2 o 3 giornate di stop per aver inveito contro l’arbitro Luca Pairetto una volta espulso. Mourinho avrebbe detto al direttore di gara: “Ti hanno mandato apposta, ti ha mandato la Juve...”. Oltre a ciò, il tecnico portoghese si rivolto verso lo stesso Pairetto facendo il gesto del telefono”.