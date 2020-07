Mundo Deportivo - Prosegue la trattativa per Emerson, ma attualmente c’è una differenza di 10 milioni

Secondo quanto riportavo da Mundo Deportivo, proseguono le trattative tra il Milan e Barcellona-Betis per portare Emerson in rossonero. La differenza tra domanda e offerta, però, è di circa 10 milioni di euro: il Barcellona ne vuole 32, mentre il Milan arriva a massimo 22, cifra che probabilmente non verrebbe accettata dal club catalano dato che è co-proprietario del cartellino con gli andalusi (non si sanno ancora le percentuali, ndr).