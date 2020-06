Musacchio, la stagione è già conclusa: il bilancio del difensore argentino

L'ammissione di Pioli, nella conferenza stampa prima del ritorno in campo con il Lecce, è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: la stagione di Mateo Musacchio si è conclusa in anticipo. L'infortunio patito alla caviglia dal difensore argentino, infatti, chiude un'annata deludente e altalenante in cui il 22 rossonero ha convinto in parte. Il centrale rossonero, in questa stagione, ha disputato 18 partite in campionato (ricevendo 4 gialli) salvo poi perdere il posto a favore di Kjaer e del giovane Gabbia. Relegato spesso in panchina e martoriato dagli infortuni, Musacchio ha disputato la sua ultima partita contro la Fiorentina prima della forzata sosta per l'emergenza Coronavirus. Rispetto alle stagioni precedenti, quindi, il difensore argentino è stato meno importante nelle dinamiche di squadra complici sia i tanti problemi fisici sia le scelte tecniche operate da Stefano Pioli.