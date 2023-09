Musah è un mastino: le pagelle dell'americano contro il Verona

Yunus Musah ha esordito contro il Verona da titolare e ha ben figurato in mezzo al centrocampo rossonero, risultando uno dei migliori in campo. Oggi le pagelle lo dimostrano e, al netto di un 6 della Gazzetta dello Sport, tutti gli altri voti sono più che sufficienti. Il Corriere dello Sport (6.5) scrive: "Impiega un tempo per adeguarsi alla posizione: stare alto lo limita. Nella ripresa, con più campo, può correre. Chiude coi crampi". Gli fa eco Tuttosport (6.5) che rincara la dose: "Larghissimo a destra, più ala che quinto, nel primo tempo non riesce a sfondare. Meglio nei secondi 45’, quando finisce in crescendo - e con i crampi -, sfiorando il 2-0."

I VOTI DI MUSAH

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6.5

Tuttosport 6.5

Tuttomercatoweb 6.5

MilanNews.it 6.5