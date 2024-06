Musah: "Pulisic è stato il nostro miglior attaccante. Pioli gli ha dato fiducia e si è visto poi in campo"

Yunus Musah, centrocampista del Milan e della nazionale degli Stati Uniti, si è così espresso in conferenza stampa sul connazionale e compagno in rossonero Christian Pulisic: "È cresciuto tanto giocando sulla fascia destra, è stato molto efficace in questa stagione, ha segnato così tanti gol e ha fatto assist ed è stato il migliore attaccante nella nostra squadra. L'allenatore gli ha dato fiducia. Aveva fiducia in lui, ed è stata una cosa reciproca. E la fiducia che l'allenatore gli ha dato si è vista poi in campo".

LE AMICHEVOLI DEGLI USA

Mentre è imminente l'inizio delle due rassegne continentali che animeranno l'estate calcistica, Euro 2024 e Copa América, ecco che le Nazionali hanno diramato le prime liste di convocati per le amichevoli preparatorie. In attesa delle convocazioni definitive, questi i rossoneri che al tornati dalla tournée australiana hanno raggiunto le rispettive selezioni.

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

- USA-Colombia: sabato 8 giugno ore 23.30, Landover - Amichevole

- USA-Brasile: giovedì 13 giugno ore 01.00, Orlando - Amichevole