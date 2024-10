Musah segna il suo primo gol con la maglia degli Stati Uniti

Grande serata in quel di Austin, Texas per il centrocampista rossonero Yunus Musah. Pilastro e titolarissimo del centrocampo americano, nella notte italiana nell'amichevole contro Panama, l'ex calciatore del Valencia ha trovato il primo gol con la maglia degli Stati Uniti. La rete è stata la prima delle due che hanno consentito alla squadra a stelle strisce di battere i rivali ed è arrivata su assist dell'amico e compagno anche con la maglia del Milan Christian Pulisic.

Un primo gol che lo stesso Pulisic ha commentato così: "Gli ho detto che era l'istinto del gol. Mi ha osservato. Ha imparato un paio di cose. Ma onestamente, quel momento... è fantastico vederlo"

The first goal of the Mauricio Pochettino era belongs to Yunus Musah!



His first for the #USMNT!! pic.twitter.com/bMd6ANOJhf