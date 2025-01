Musah su Prime Video: "Come dimostriamo ogni partita abbiamo voglia di vincere"

Importantissima vittoria per il Milan che a San Siro, questa sera, ha superato il Girona per 1-0, con gol di Rafael Leao, nella settima giornata della League Phase di Champions League, la penultima. Ora i rossoneri sono sesti in classifica e settimana prossima si giocheranno a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro la conferma di un posto tra le prime otto che vorrebbe dire ottavi di finale assicurati. Al termine della gara, ai microfoni di Amazon Prime Video, ha parlato il centrocampista rossonero Yunus Musah. Le sue parole.

A che percentuale siete?

"Come dimostriamo ogni partita abbiamo voglia di vincere. Oggi c'erano tanti tempi dove dovevamo soffrire e tempi dove dovevamo tenere la palla"

Sull'occasione sbagliata e il palo:

"Io voglio segnare e a volte prendi scelte sbagliate ma subito devi reagire e provare ancora: ci ho provato e ho colpito il palo"

È cambiato qualcosa con Conceicao?

"È diverso, abbiamo un nuovo allenatore con diverse idee e noi ci dobbiamo adattare. Abbiamo vinto la Supercoppa che ci ha fatto capire che dobbiamo fare qualcosa di grande"