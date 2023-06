N'Dicka a un passo dalla Roma: in passato fu accostato al Milan

Arrivano ulteriori conferme sull'acquisto di Evan N'Dicka da parte della Roma. Il difensore in estate si libererà dall'Eintracht Francoforte e arriverà a parametro zero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi ed il giocatore si sono accordati per un contratto di 4 anni a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione. In passato il giocatore era stato accostato anche al Milan.