Nainggolan: "Saelemaekers? La cosa assurda è che il Milan ha speso tanto per diversi esterni quando uno forte lo aveva in casa"

Il Milan in questa stagione ha fatto tante scelte che sono discusse ancora oggi, sia a livello societario che sulla composizione dello staff tecnico e della rosa a disposizione. Tra queste rientra anche quella relativa ad Alexis Saelemaekers che, per il secondo anno consecutivo lontano da Milano in prestito, sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia della Roma, dopo che l'anno passato aveva contribuito alla storica stagione del Bologna. Il belga, a fine mercato estivo, è stato oggetto di uno scambio di prestiti sull'asse rossonera-giallorossa che ha coinvolto anche Tammy Abraham.

Ospite sul canale Twitch ControCalcio, l'ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan, connanzionale dello stesso Saelemaekers, ha parlato del momento positivo che stanno vivendo i giallorossi con Ranieri e ha commentato anche la situazione relativa al calciatore in prestito dal Milan.

Cosa ne pensa di Saelemaekers?

"La cosa assurda è che il Milan ha speso tanto per diversi esterni, quando uno forte che ora sta facendo bene in un’altra squadra ce l’aveva in casa".