Napoli, anche il Tottenham sulle tracce di Arkadiusz Milik

Spunta una nuova pretendente per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli e il suo contratto per tanto andrà in scadenza a giugno del 2021. Sono diverse le squadre interessate al giocatore per la prossima stagione, in testa c'è la Juventus che segue l'evolversi della situazione. Seguono Atlético Madrid e Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarebbe inoltre da registrasi l'interesse del Tottenham.