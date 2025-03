Napoli con il 4-3-3? De Biasi: "Valore aggiunto usare più sistemi di gioco"

Gianni De Biasi, ex calciatore e allenatore attualmente senza impiego, è stato intervistato durante Maracanà sulle frequenze di TMW Radio e ha parlato, tra gli altri argomenti, anche del big match tra Napoli e Milan che si disputerà domani sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il suo pensiero: "Napoli, Conte torna al 4-3-3? Credo che sia un valore aggiunto usare più sistemi di gioco. Oggi però si lavora più sui concetti di fase difensiva e offensiva, più che su moduli. Secondo me quello che conta è quello che hai in testa e l'obiettivo che ti sei prefissato prima della partita. Credo che i numeri lascino il tempo che trovano, le idee per perseguire il risultato fanno la differenza. Non c'è questa rigidità su un modulo alla fine".

Poi De Biasi conclude: "Ci sono delle strade che uno percorre in base alle caratteristiche dei giocatori. Il pasto lo fai con quello che hai in mano alla fine. Se poi certe cose te le dice Conte, le cose le fanno a manetta perché credono in lui e in quello che fa. Il giocatore annusa come si pone un tecnico, gli obiettivi che si propone, e ti valuta e capisce quanto può essere importante per lui".