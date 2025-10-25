Napoli, Frattura al piede per Meret: il portiere out almeno un mese

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Infortunio per Alex Meret che oggi in allenamento si procurato una frattura del metatarso del piede. "Nel corso della seduta mattutina - spiega il Napoli in un comunicato - Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro". Il portiere del Napoli ovviamente non ci sarà domani contro l'Inter e nei prossimi giorni verrà valutata l'intensità della frattura per capire i tempi di recupero.

La frattura potrebbe infatti rivelarsi anche scomposta e potrebbe portare Meret a un intervento chirurgico. In caso sia meno pesante la frattura, Meret sarà comunque fuori per un mese per recuperare. (ANSA).