Napoli-Milan è anche Di Lorenzo vs Calabria: il confronto

Fonte: Tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Napoli-Milan è il big match della ventottesima giornata di Serie A. Scontro diretto per lo scudetto, ma anche una serie di sfide nella sfida. Tuttomercatoweb mette a confronto i due terzini "azzurri" delle due squadre.

Di Lorenzo vs Calabria. In comune, a parte il ruolo, hanno tanto. Una valutazione economica molto vicina, e del loro futuro nel rispettivo club nessuno dubita. Sfida azzurra in tutti i sensi, ma qui c’è una grossa differenza tra i terzini destri che si affronteranno al Maradona: Di Lorenzo la maglia della nazionale l’ha cucita addosso, ed è stato tra gli eroi del trionfo di Wembley. Calabria, invece, fatica a convincere Mancini a inserirlo in gruppo in pianta stabile. Col paradosso di avere Florenzi, altro campione d’Europa in carica, come riserva nel club.

Dal vivaio e dalla gavetta. In un certo senso, nessuno se li aspettava. Percorsi diversi, ma accomunati dal fatto che non sempre è stata così trasparente la loro potenziale esplosione. Calabria viene dalle giovanili rossonere, ha sempre giocato nel Milan, ma il suo impatto è stato molto low profile rispetto ad altri: la svolta con Gattuso, poi ci ha messo tantissimo di suo per crescere e diventare un punto fermo. Di Lorenzo viene dal basso: cinque anni fa giocava in Serie C, a Matera. Oggi è tra i terzini destri più apprezzati del Vecchio Continente. Fondamentali entrambi, non soltanto per l’apporto difensivo - ove Di Lorenzo si fa apprezzare di più, ma Calabria effettua più contrasti a gara: 1,9 contro 1,6 - ma anche per le capacità offensive: entrambi sono al quinto posto nelle rispettive formazioni per numero di passaggi a gara, ma vince Di Lorenzo (64 a gara contro 41), segno anche della diversa attitudine delle rispettive formazioni.

Giovanni Di Lorenzo

Età: 28

Presenze stagionali: 36

Gol: 1

Assist: 3

Scadenza di contratto: 30 giugno 2026

Valore di mercato*: 25 milioni

Davide Calabria

Età: 25

Presenze stagionali: 22

Gol: 2

Assist: 2

Scadenza di contratto: 30 giugno 2025

Valore di mercato*: 25 milioni

*Secondo Transfermarkt