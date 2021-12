Napoli, Osimhen stamattina si è allenato a parte: ci sarà contro il Milan?

La principale notizia che arriva dalla rifinitura del Napoli, andata in scena questa mattina a Castel Volturno in vista della gara di Europa League contro il Leicester, è il ritorno in campo di Victor Osimhen dopo l'intervento subito in seguito al terribile infortunio di San Siro contro l'Inter (scontro con Milan Skriniar). L'attaccante, infatti, ha svolto un allenamento personalizzato per la prima volta dall’incidente. C’è una pazza idea che frulla nella testa di Luciano Spalletti, ossia quella di tornare in panchina già contro l’Empoli il 12 dicembre e pii chissà già titolare con una maschera protettiva contro il Milan la settimana successiva. La notizia è stata riportata da TMW.