Nations League, 3 a 1 del Portogallo sulla Polonia: Leao in campo poco più di un'ora

vedi letture

Il Portogallo vince e convince contro la Polonia, imponendosi per 3 a 1 e consolidandosi sempre di più in vetta alla classifica del Gruppo 1 di Nations League. Più che sufficiente la prestazione del milanista Rafael Leao, autore dell'"assist" del momentaneo 2 a 0 di Cristiano Ronaldo. Il 10 rossonero, infatti, dopo aver seminato il panico nella difesa avversaria, è arrivato a concludere in porta colpendo però il palo interno, con la palla che poi è carambolata sui piedi di CR7 che non ha dovuto fare altro che ribatterla in porta.

POLONIA-PORTOGALLO: IL TABELLINO

POLONIA-PORTOGALLO 1-3

GOL: Bernando Silva 26' (POR), Cristiano Ronaldo 37' (POR), Zielinski 78' (POL), Aut. Bednarek 88' (POL)

Ammoniti: 45'+1 Walukiewicz (POL), 51' Frankowski (POL), 88' Piatek (POL), 88' Skorupski (POL)

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Walukiewicz (46' Kiwior), Bednarek, Dawidowicz; Frankowski, Szymański (84' Piatek), Oyedele (66' Moder), Zieliński, Zalewski (76' Ameyaw); Świderski (76' Urbanski), Lewandowski. CT: Probierz

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Dalot; Bernardo Silva (90'+1 Samuel Costa), Ruben Neves, Fernandes (90'+1 Otavio); Leao (64' Trincao), Ronaldo (63' Jota), Pedro Neto (82' Semedo). CT: Martinez