Nations League, i risultati dei rossoneri impegnati questa sera

Sono stati diversi i giocatori del Milan impiegati questa sera nei match di Nations League. Olivier Giroud e Mike Maignan hanno infatti preso parte dal primo minuto al match vinto per 2-0 dalla Francia contro l'Austria. L'attaccante rossonero ha lasciato il segno realizzando la seconda rete dei transalpini mentre il portiere è stato sostituito all'intervallo per un problema al polpaccio.

A giocare titolare è stato anche Simon Kjaer, presente nella sfida persa dalla sua Danimarca contro la Croazia per 2-1. Qualche minuto di gloria anche per Charles De Ketelaere, subentrato al posto di Kevin De Bruyne soltanto al novantunesimo in Belgio-Galles terminata sempre 2-1. Soltanto panchina invece per Alexis Saelemaekers.