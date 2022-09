Nazionale, oggi ospiti a Coverciano un gruppo di pazienti del Bambin Gesù

Fonte: tuttomercatoweb.com

Non soltanto allenamenti, esercitazioni e prove: quest'oggi a Coverciano, nel primo giorno di raduno dell'Italia, i giocatori e lo staff del ct Mancini hanno ospitato anche un gruppo di pazienti non ospedalizzati dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. I giovani ospiti hanno avuto modo di visitare il Museo del Calcio e di seguire di persona la seduta pomeridiana di allenamento dell'Italia. Presenti anche un bambino con una patologia rara segnalato dall'associazione Make-A-Wish Italia e i beneficiari dell'asta a favore della Fondazione IEO-CCM per la Ricerca del Centro Cardiologico Monzino, che si occupa di morti improvvise di giovani atleti.

Di seguito lo scatto che ritrae la delegazione di ospiti in compagnia di tutto il gruppo azzurro.